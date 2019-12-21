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Galatasaray, Mert Hakan'la anlaştı

Galatasaray, Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'la 7.5 milyon TL karşılığında en sıkıştı.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Mert Hakan'la anlaştı
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3 büyüklerin peşinden koştuğu Sivassporlu Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı renklere gönül verdiğini açıkça gösteren yetenekli futbolcunun Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

7.5 MİLYON TL MAAŞ ALACAK

Yiğidolar'da 750 bin TL kazanan 25 yaşındaki orta saha oyuncunun 7.5 milyon TL karşılığında Cimbom'la el sıkıştığı belirtildi.

Galatasaray, devre arasında sıkıntı çıkması durumunda oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacak.

Mert Hakan'ın yıllar önce Twitter'da beğendiği bazı tweetler:

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