1 Sivasspor'da hedef Alexandre Pato Lider Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun menajeri, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye gelecek.

2 Ndiaye adım adım Trabzonspor'a doğru Trabzonspor'un transfer etmek istediği Stoke Cityli Ndiaye, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye geliyor.

3 Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri Yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi unutulmaz derbileri sizler için derledik...

4 Galatasaray, Mert Hakan'la anlaştı Galatasaray, Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'la 7.5 milyon TL karşılığında en sıkıştı.

5 Ahmet Nur Çebi'nin derbi primi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadıköy'den 3 puanla dönülmesi durumunda adam başı 30'ar bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

6 Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'nın derbi taktikleri Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de derbi taktiklerini belirledi. Ersun Yanal'ın en önemli silahı pres olacak.

7 Club Brugge ile Galatasaray anlaşmaya vardı Club Brugge'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, ocak ayında Galatasaray geri dönecek.

8 Emre Belözoğlu'nun iddialı derbi yorumu Beşiktaş derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Bu maç hepimiz için çok farklı olacak" dedi.

9 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova’ya kaybetti THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya yenildi.