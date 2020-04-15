Galatasaray, Mert Hakan'la her konuda anlaştı

Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizdeki etkisini de sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı.

Bu süreçte yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ise, Sivasspor'da gösterdiği performansla takımın en iyilerinden olan Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşmaya vardı.

SELÇUK'UN 8 NUMARASINI GİYECEK

Yandaş, sarı-kırmızılı ekipte ise yeni sezonda futbolu bırakacak olan Selçuk İnan'ın taşıdığı 8 numaralı formanın yeni sahibi olacak.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2017 yılından beri Sivasspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncunun, kırmızı-beyazlı ekiple olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Galatasaray ile oyuncunun menajeri arasındaki görüşmelerde taraflar, 4 senelik sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.