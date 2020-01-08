Galatasaray, Mert için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş'ın satmak istediği Jermain Lens ile Tyler Boyd takımda kalacaklarını ifade etti.

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En yüksek vergi ödenen lig: Süper Lig

Türkiye, yüzde 67'lik oran ile dünyada kulüplerin futbolcular için en fazla vergi ödediği ülke oldu.