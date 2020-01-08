Galatasaray, Mert için resmi teklifini yaptı

Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katan, Sekidika'yla da büyük oranda anlaşmaya varan Galatasaray, rotayı defans bölgesine çevirdi.
Luyindama'nın sezonu kapatması nedeniyle mutlaka bir stoper alınması gerektiğini düşünen teknik direktör Fatih Terim'in, yönetimle görüştüğü ve Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'in transfer edilmesini istediği öğrenildi.
750 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ
Terim'den gelen talep üzerine İtalyanlarla iletişime geçen Cimbom'un, başkent ekibine 1.5 yıllığına kiralamak için 750 bin euro teklif ettiği belirtildi.
OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ
EURO 2020 öncesi düzenli olarak forma giymek isteyen 23 yaşındaki futbolcuya oynama garantisi de veren Galatasaray, Roma'dan gelecek cevabı beklemeye başladı.
MERT OLMAZSA MURİLLO
Sarı-kırmızılılar, İtalyanlardan olumsuz cevap gelmesi halinde Sampdoria forması giyen Jeison Murillo'yla görüşecek.