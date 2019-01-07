Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Garry Rodrigues'i 10.2 milyon dolar bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a satan Galatasaray, oluşan kaynakla kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Eren Derdiyok'la yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılıların 2 forvet transferi yapacağı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Aslan, Valencia'da kiralık olarak forma giyen ve mutsuz olan Michy Batshuayi için temasa geçti.

Konuyla ilgili bilgi aktaran Ersin Düzen, ''Galatasaray'ın resmi olarak görüştüğü forvet Batshuayi. Kaynaklarımız güvenilirdir ve resmi görüşmeyi öğrendik'' dedi.

Batshuayi Galatasaray formasıyla halı sahada ViDEO

BONSERVİSİ CHELSEA'DE

Alan Carvalho'yla prensipte anlaşan Cimbom, bonservisi Chelsea'de bulunan 25 yaşındaki futbolcuyu da kiralamayı hedefliyor.

Batshuayi'nin yıllık kazancının 4 milyon euro civarında olduğu bildirildi. Bu sezonun başında 3 milyon euro bedelle Valencia'ya kiralanmıştı.

GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Öte yandan Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, 2017 yılında halı sahada oynanan bir maçta Galatasaray forması giymişti.