Galatasaray Milik'i transfer ediyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna önemli bir golcüyü katıyor.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

beINSports'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, Polonyalı forvet Arkadiusz Milik'i kiralama konusunda kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, futbolcuyu da ikna ederse transferi gerçekleştirmiş olacak.

Gomis'in takımda kalması halinde bir forvet daha alarak Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kadroyla yarışmayı planlayan Galatasaray, aradığı golcüyü Napoli'de buldu.

KİRLAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Sarı kırmzılı takım, UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar oyuncu satın alabilecek. Bu doğrultuda hareket eden Cimbom, kiralama yöntemine başvurdu.

Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan Galatasaray'ın, oyuncunun kiralama bedeli için Napoli'ye 2 milyon euro kiralama bedeli vereceği belirtildi.

Milik'le yapılan görüşme olumlu sonuçlanırsa, sarı-kırmzılılar Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katacak. Geçtiğimiz sezon Napoli'de 17 maçta 543 dakika süre alan Polonyalı golcü, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.