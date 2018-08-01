Galatasaray Mirza Cihan'ı transfer etti

Josef için 12 milyon euroluk teklif geldi

Beşiktaş yönetimi, Vida'ya İngiltere'den 21 milyon euroluk teklif geldiğini ancak 25 milyon euro talep ettiklerini açıkladı.

Maicon'un satılmasını isteyen Fatih Terim, Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var

Bas Dost'u Fenerbahçe'nin elinden kapan Sporting Lizbon, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün karşısına çıktı. İslam Slimani'nin iki takımdan birini tercih etmesi bekleniyor.

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye girecek.

VAR nedir, ne işe yarar

Beşiktaş, son 3 yıldır sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalan Veli Kavlak'tan kendisine takım bulmasını istedi. Veli takım bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, B36 Torshavn ile oynayacakları maç için düzenlediği basın toplantısında takımın asıl sorunu forvet bölgesinde yaşadığını söyledi.

1 Fikret Orman, Türkçe soruyu Türkçeye çevirdi Beşiktaş'ın yeni transferleri için düzenlendiği basın toplantısında Fikret Orman'ın, Güven Yalçın'a Türkçe sorulan soruyu Türkçeye çevirmesi izleyenleri güldürdü.

2 Eto'o Konyaspor'dan ayrılıyor Geçtiğimiz yıl devre arasında Konyaspor'a transfer olan Eto'o, hazırlık maçlarında oynatılmayınca Hollanda kampını terk etti.

3 Beşiktaş, Vida için gelen teklifi açıkladı Beşiktaş yönetimi, Vida'ya İngiltere'den 21 milyon euroluk teklif geldiğini ancak 25 milyon euro talep ettiklerini açıkladı.

4 Josef için 12 milyon euroluk teklif geldi Finansal Fair Play kuralları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamayan Fenerbahçe'de yönetim, Josef ve Giuliano'yu satış listesine koydu.

5 Fenerbahçe'nin Emre Akbaba için teklifi İstanbul takımlarının gündeminde yer alan Emre Akbaba için Galatasaray'ın teklifini beğenmeyen Alanyaspor, Fenerbahçe ile pazarlık halinde.

6 Beşiktaş, Ospina için Arsenal'le anlaştı Arsenal'de yedek kalan Ospina için İngiliz ekibiyle anlaşan Beşiktaş, Kolombiyalı file bekçisini ikna etmeye çalışıyor.

7 Galatasaray'da Maicon'un yerine 3 aday var Maicon'un satılmasını isteyen Fatih Terim, Mustafi, Zapata ya da Kjaer'den birinin alınmasını talep etti.

8 İstenmeyen futbolcular yine takım bulamadı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da taraftarların istemediği ancak yıllardır yedek kalmasına rağmen takımdan ayrılmak istemeyen futbolcuların bu sene de talibi çıkmadı.

9 Sporting Lizbon da İslam Slimani'yi istiyor Bas Dost'u Fenerbahçe'nin elinden kapan Sporting Lizbon, bir kez daha sarı-lacivertli kulübün karşısına çıktı. İslam Slimani'nin iki takımdan birini tercih etmesi bekleniyor.