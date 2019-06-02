Galatasaray, Mitroglou ile yollarını ayıracak

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında kiraladığı deneyimli golcü Kostas Mitroglou, yeni sezonda Galatasaray'da düşünülmüyor.

Sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve Diagne'nin arkasında yedek bekleyen 31 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'da mutlu değil.

MARSİLYA'YA DÖNECEK

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Yunan golcünün kontratı feshedilecek.

1.5 yıllığına Fransa'nın Marsilya ekibinden kiralanan deneyimli golcü, Fatih Terim'den geçer not alamadı ve gönderilecek. Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla girmeyi planlayan Galatasaray, Kostas'la yollarını ayırcak ve bir başka isimle takımı güçlendirecek.

Diagne'yi de astrnomik bir teklif gelmesi durumunda satacak olan sarı-kırmızılı ekibin forvet hatta tamamen değişebilir.





Kostas Mitroglou, sezonun 2. yarısında Galatasaray'da 9 maçta 289 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

