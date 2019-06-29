Galatasaray, Mitroglou'nu göndermek istiyor

Yeni sezonun takımını kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kadrodaki bazı oyuncuları göndermek istiyor.

"600 BİN EUROLUK TEKLİF"

Galatasaray yönetimi geçen sezon devre arası Marsilya'dan transfer edilen ancak gol sıkıntısına çare olamayan Mitroglou ile yollarını ayırmak için formül arıyor.

HaberTürk'ün haberine göre, sarı-kırmızılı yöneticiler bir yıllık daha kiralık anlaşması bulunan Yunan santrfora kulüp bulması için çağrı yaptı.

Cimbom, yıllık 2.6 milyon euro kazanan 31 yaşındaki Mitroglou'ya, "Sana 600 bin euro verelim. Galatasaray ile olan mukaveleni feshet" dediler.

Geçen sezon 9 maçta şans bulan, sadece 2 gol atıp, bir de asist yapan Yunan oyuncu, bu teklife sıcak bakmadı.

Mitroglou'ya Olimpiakos, 1 milyon euroluk öneride bulundu.