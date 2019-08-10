Galatasaray, Monaco'dan bir futbolcuya daha talip oldu

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Falcao ile görüşmek için dün Monaco'ya gitti. Deneyimli yöneticinin Monaco forması giyen bir başka isimle daha masaya oturacak.

TERİM, ORTA SAHAYA BENNASSER'İ İSTEDİ

Monaco'dan dünyaca ünlü golcü Falcao'nun yanı sıra Faslı orta saha da istenecek. Fatih Terim'in 6 numara pozisyonu için düşündüğü Bennaser için kiralama teklifi yapılacak.

Sarı-kırmızılı ekibin önceliği olan Falcao ile anlaşma sağlandıktan sonra Bennasser için de pazarlıklar başlayacak.

2016'da Nancy'dan 3 milyon euro bedelle Monaco'nun yolunu tutan Faslı oyuncu, takımında kiralık olarak oynamaya devam etmişti. Sırasıyla Caen ve Saint Etienne'e kiralanan 23 yaşındaki futbolcu henüz Monaco forması giymedi.

Geçtiğimiz sezon Saint Etienne'de 26 lig maçına öçıkan Bennasser, 2 asist yapma başarısı göstermişti.