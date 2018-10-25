Galatasaray Monaco'ya kaybetti

Pota altından Arapovic ve Auguste'la basketler bulan Galatasaray karşısında Ouattara'yla dış atışlardan sayılar üreten Monaco, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Harrison'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 16. dakikada öne (15-12) geçen sarı-kırmızılı ekip, Auguste'un pota altında kazandırdığı basketlerle ilk çeyreği 25-22 önde bitirdi.

CİMBOM TEK FARKLI KAYBETTİ

İkinci çeyreğe Harrison'un sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 11. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 31-22. Savunmasını sertleştiren Monaco, Needham'ın boyalı alandan ürettiği basketlerle farkı kapattı ve 16. dakika içinde öne geçti: 32-34. İlk yarı 41-41'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Auguste'la pota altından, Arapovic ve Webster'la dış atışlardan sayılar bulan Galatasaray'a, Kikanovic, Needham ve Ouattara'yla karşılık veren Monaco, 25. dakikayı 55-52 üstün geçti. Fransız ekibi, üç sayılık basketler bularak üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 65-62 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Galatasaray, Emir Gökalp'ın sayılarıyla 34. dakikada yeniden öne geçti: 72-71. Boyalı alanı iyi savunan Monaco, Needham ve Ouattara'nın üç sayılık basketleriyle 37. dakikada 79-77'lik skorla tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında oyunu kontrol eden taraf olan konuk takım, normal sürenin bitimine 1,5 dakika kala farkı 7 sayıya (77-84) yükseltti.

Çabuk toparlanan sarı-kırmızılı ekip, bulduğu basketlerle 39. dakikada farkı 2 sayıya (82-84) indirdi. Klobucar'ın üç sayılık basketiyle Galatasaray, normal sürenin bitimine 13 saniye kala 85-84 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip, Lazeric Jones'un turnikesiyle bitime 3 saniye kala 86- 85 üstünlük yakaladı. Galatasaray, son hücumdan Klobucar ile yararlanamadı ve Monaco müsabakayı 86-85 kazanmayı başardı.