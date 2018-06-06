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Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı

Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı
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Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere…

Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

4 GOL 4 ASİST

Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?

Muğdat Çelik; 2004 yılında Mersin Kuvay-ı Milliye’de amatör olarak futbola adım atmış, ardından profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği takımı ile başlamıştır. 2008’de Kastamonuspor’a kiralanmış ardından tekrar geri dönmüştür. Bu takımlardan başka; bugüne kadar Çankırıspor, Bugsaşspor, Batman Petrol, Nazilli Belediyespor ve Balıkesirspor takımlarında da forma giymiştir.

Forvet bölgesinde çift ayakla oynayan Muğdat Çelik, 2012-13 sezonunda 2. Lig'de 24 golle gol kralı olmuştur.


TÜRKİYE KUPASI'NIN YILDIZI

Bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 35 maça çıkan Muğdat Çelik, 7 gol 8 asistlik katkı sağladı. Akhisar Belediyespor forması giyen Muğdat Çelik, Akhisar Belediyespor’un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası finalinde, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.

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