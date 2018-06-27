Galatasaray, Muğdat'ı ve Donk'u KAP'a bildirdi

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan'a teklif var, Lens ve Atiba'nın geleceği ise belirsiz.

Burak Yılmaz: VAR benim işime yarar

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın Rusya mecarası kısa sürdü. Panzerler Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak." dedi.

Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya, Dünya Kupası'nda F Grubu'nu 7 puanla lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu.

1 Quaresma'dan İran'a trivela golü Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'ın İran'a attığı trivela golü kupanın unutulmazları arasına girdi.

2 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

3 Şenol Güneş: Muharrem İnce gibi olmak istemedim Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamada "açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce’nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

4 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

5 Messi bırakmaya hazırlanıyor Dünya Kupası'ndan önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

6 Aykut Kocaman: Köpek gezdiriyorum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, Bodrum'da tatil yapıyor. Kocaman, "Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Eşimle Bodrum’da köpek gezdiriyorum" dedi.

7 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

8 Phillip Cocu Fenerbahçe'de Fenerbahçe Kulübü, PSV ile yollarını ayıran Phillip Cocu ile 3 yıllığına anlaşıldığını resmen açıkladı.

9 Neymar'ın penaltısını VAR iptal etti Brezilya ile Koskta Rika arasında oynanan maçta, Neymar rakip futbolcunun müdahalesi sonrası kendini yere bıraktı. İlk olarak penaltı kararı veren hakem, VAR incelemesinden sonra penaltıyı iptal etti.