Galatasaray Muriç için yeni teklif götürdü

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 17 golle tamamlayan Vedat Muriç'i transfer etmek için Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yarışı devam ediyor.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in formda golcüsü Vedat Muriç için teklifini güncelledi.

G.SARAY TEKLİFİNİ 3 MİLYON EUROYA YÜKSELTTİ

Daha önce Çaykur Rizespor'a 2.5 milyon euro tekilfte bulunan sarı-kırmızılılar, bu rakamı yükselterek karadeniz ekibine 3 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verilecek yeni bir teklif sundu.

Ç.Rizespor cephesi kapıyı 10 milyon eurodan açsa da sarı-kırmızılı yöneticiler takımında 1 yıllık sözleşmesi kalan futbolcu için kimsenin bu rakamı ödeyebileceğini düşünmüyor.

G.SARAY'I İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini söyleyen Vedat Muriç'in kararlı tavrı nedeniyle bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

FENERBAHÇE DE YENİ TEKLİF YAPACAK

Yeni sezonda kadroda büyük bir reziyona gidecek olan Fenerbahçe ise bu transferde ezeli rakibine çalım atmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın yaptığı 3 milyon euroluk teklifin üzerinde bir rakamla Ç.Rizespor'un kapısını çalacağı öğrenildi.