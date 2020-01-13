Galatasaray, Murillo ile anlaştı

Devre arası transfer döneminde Onyekuru, Saracchi ve Sekidika'yı alan Galatasaray, 4. imzayı Murillo'ya attıracak.

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Kongolu stoper Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye yapmak için çalışan sarı-kırmızılı ekip; Mert Çetin, Mori ve Murillo'yu gündeme almıştı.

Galatasaray, ilk görüşmede olumsuz yanıt aldığı Murillo için kulübü Sampdoria'yı ikna etti ve transferi bitirdi.

Bu sezon İtalyan ekibinde 9 maçta 660 dakika oynayan Kolombiyalı stoper de düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'a "evet" dedi.

Sampdoria, sakatlanan Alex Ferreria'nın yerine takviye yapana kadar Murillo'nun resmi imza atmasını istemiyor. İtalyanlar, transfer yaptıktan sonra 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verecek.