Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'ın 2011 yılında Lazio'dan transfer ettiği Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 33 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

3 YIL DAHA GALATASARAY'DA

2021 yılında sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı kalecinin, Galatasaray ile 2023 yılına kadar yeni bir anlaşmaya imza atacağı öğrenildi.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİDECEK

Ekonomik anlamda yaşanan zor günler nedeniyle kulübü için 'feda' diyen ilk yabancı futbolcu olan Muslera'nın, yeni sözleşmesinde de maaşını düşüreceği öğrenildi.

Şu an 3 milyon 575 bin euro garanti para alan oyuncunun, yeni anlaşmada sezonluk ücretinin 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.