Muslera'nın bonservis bedeli

2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalan Uruguay’ın kalesini koruyan Muslera performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknik heyetin başarılı file bekçisinin satılmasına ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde sıcak bakacağı bildirildi.

20 MİLYON EURO

Bu nedenle Muslera için sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası’ndan sonra ancak 20 milyon euroluk bir öneri alınması halinde masaya oturacak.

Muslera, Rusya’daki şampiyonada kalesinde tek gol görürken turnuvadaki en iyi kaleciler arasında gösteriliyor.

Otoriteler de Uruguaylı eldivene önemli kulüplerden teklif gelebileceğini belirtiyor. Galatasaray ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Muslera yıllık garanti 3 milyon 575 bin euro alırken, primlerle beraber bu rakam yaklaşık 4 milyon euroyu buluyor.