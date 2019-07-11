Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu

Transfer çalışmnalarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'la anlaşmak üzere. 23 yaşındaki file bekçisi Muslera'nın ardında ikinci kaleci olacak.
MUSLERA'YA YENİ YEDEK
İkinci kaleci olarak İsmail Çipe'yi yeterli bulmayan Fatih Terim, Bursaspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katacak.
Küme düşmesinin ardından takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan yeşil-beyazlılar, Okan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İki kulübün yöneticileri pazarlıkları sürdürüyor.
OKAN, 8. KALECİ OLACAK
Galatasaray'a 2011 yılında gelen Muslera, birçok kaleciyle rekabet etti. Okan Kocuk, formasını kimseye kaptırmayan Muslera'nın ardında bekleyecek 8. kaleci olacak.
8 yıldır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'yı yedeklemek için tam 7 kaleci alındı.
Galatasaray'da daha önce ikinci kalecilik yapan isimler şöyle: Aykut Erçetin, Eray İşçan, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, Carrasso ve İsmail Çipe.