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Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu

Galatasaray, küme düşen Bursaspor'dan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk'u transfer ediyor.

Galatasaray, Muslera'nın yedeğini buldu
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Transfer çalışmnalarını sürdüren Galatasaray, Okan Kocuk'la anlaşmak üzere. 23 yaşındaki file bekçisi Muslera'nın ardında ikinci kaleci olacak.

MUSLERA'YA YENİ YEDEK

İkinci kaleci olarak İsmail Çipe'yi yeterli bulmayan Fatih Terim, Bursaspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katacak.

Küme düşmesinin ardından takım bütçesinde küçülmeye gidecek olan yeşil-beyazlılar, Okan'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. İki kulübün yöneticileri pazarlıkları sürdürüyor.

OKAN, 8. KALECİ OLACAK

Galatasaray'a 2011 yılında gelen Muslera, birçok kaleciyle rekabet etti. Okan Kocuk, formasını kimseye kaptırmayan Muslera'nın ardında bekleyecek 8. kaleci olacak.

8 yıldır sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Muslera'yı yedeklemek için tam 7 kaleci alındı.

Galatasaray'da daha önce ikinci kalecilik yapan isimler şöyle: Aykut Erçetin, Eray İşçan, Ufuk Ceylan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, Carrasso ve İsmail Çipe.

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