Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Mustafa Pektemek'a Galatasaray talip oldu.
KULÜPLER ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDO
Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, isim vermeyerek bir futbolcu için Fikret Orman'dan izin istediğini söylemişti.
Galatasaray'ın Kulüpler Birliği toplantısında Pektemek'in durumunu sorduğu, siyah-beyazlıların da bu transfere onay verdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıar, 30 yaşındaki futbolcuyla ücret konusunda anlaşırsa, Mustafa bu sezon Galatasaray forması giyecek.
TERİM'İN SÖZÜ AKILLARA GELDİ
Hatırlanacağı gibi Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde büyük takımlar arasında oyuncu alış verişinin olması gerektiğini söylemişti.