Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'yı 'G.Saraylıyım' demesine rağmen transfer etmek isteyen Ali Koç'a canlı yayında tepki gösterdi. Albayrak, "F.Bahçeliyim deseydi ben almazdım" dedi.

LASK Linz deplasmanında çok kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularına karşı bir hayli kızgın olduğu gözlendi.

Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

1 Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'yı 'G.Saraylıyım' demesine rağmen transfer etmek isteyen Ali Koç'a canlı yayında tepki gösterdi. Albayrak, "F.Bahçeliyim deseydi ben almazdım" dedi.

2 AS gazetesi: Negredo Monaco'da İspanya'nın AS gazetesi, Negredo'nun Beşiktaş'taki son golünü LASK Linz'e attığını, İspanyol forvetin Monaco'yla anlaştığını yazdı.

3 İtalyan basını Salih'le dalga geçti Salih Uçan'ın Serie A'ya geri dönmesi İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyanlar, "Onu hatırlıyor musunuz?" diyerek Roma'da tutunamayan 24 yaşındaki futbolcuyla dalga geçti.

4 Şenol Güneş'in siniri hala geçmedi LASK Linz deplasmanında çok kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularına karşı bir hayli kızgın olduğu gözlendi.

5 Başakşehir Avrupa'ya veda etti Avrupa Ligi ön eleme turu rövanşında Burnley'e yenilen temsilcimiz Başakşehir elendi.

6 Fatih Terim: Transferlere çok şaşıracaksınız Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

7 Beşiktaş’ın Avrupa'da rakibi Partizan Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

8 Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

9 Rodrigues 3 hafta yok Pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Rodrigues'ten kötü haber geldi.