Galatasaray Müzesi açılıyor

Galatasaray'da aylardır devam eden hazırlıkların nihayet sonuna gelindi ve merakla beklenen kulüp müzesi için geri sayım başladı.

FATİH TERİM'E ÖZEL BİR BÖLÜM AYRILDI

Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, İspanya'ya giderek Barcelona ve Real Madrid'in müzelerini inceledi. Eskişehir'de balmumu heykeller yaptırıldı. Kulübün kurucusu Ali Sami Yen, efsane futbolcuları Metin Oktay ve Turgay Şeren ile Alman teknik adam Derwall'in balmumu heykelleri sergilenecek.

Müzede Fatih Terim'e ait bir köşe olacak. Terim'in futbolculuk yıllarına ait 5 numaralı forması ve hoca olarak başarıları ölümsüzleştirildi. Souness'ın bayrak diktiği anın birebir boyutlarda maketi yapıldı ve müzeye yerleştirildi.

Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikayeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak. Müze içinde bir sinema salonu hazırlandı ve burada sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan film izletilecek. Özel rehberler ayarlandı. Belirli saat aralıklarında Aslantepe'ye giriş yapacak taraftarlar önce stadı sonra müzeyi gezecekler.

AZİZ YILDIRIM DA AÇILIŞA DAVETLİ

Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tarafından resmi yazıyla özel davet gönderildi.

Fenerbahçe başkanlığına 15 Şubat 1998'de seçilen Aziz Yıldırım'ın, bu tarih sonrasındaki 20 yılında Galatasaray futbolda 22 kupa kazandı. Fenerbahçe bu süreçte 11 kupayı müzesine götürürken, Cimbom 9 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 1'er defa da UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

1 Mart'ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart'ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek.