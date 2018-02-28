Galatasaray Müzesi'nde Hakan Şükür de yer aldı

Galatasaray Müzesi, 3 yıl süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Türk Telekom Stadı içindeki müzede kulübün kuruluşundan Çanakkale Savaşı günlerine, Kurtuluş Savaşı’ndan Avrupa’daki sportif başarılara kadar pek çok tarihi olayın detayları da yer alıyor.

900'ü aşkın kupa, tarihi formalar, hatıra eşyaları, plaketler gibi detayların da yer aldığı müzede bir de sinema salonu bulunuyor. 1 Mart’ta resmi açılışı yapılacak olan müzenin ortasında ise sarı-kırmızılı ekibin kazandığı UEFA ve Süper Kupa var.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN DE ADI YAZILDI

Taraftarlardan önce gazetecilerin gezme imkanı bulduğu müzede ilginç bir detay gözlerden kaçmadı.

Hatırlanacağı gibi UEFA Kupası finalinin özetini yayınlayan GS TV, penaltı atışları sırasında FETÖ'cü Hakan Şükür'ün vuruşunu göstermemişti.

Galatasaray Kulübü, GS TV'deki bu tavrın aksine, yeni açılan müzede Şükür'e de yer verdi.

Öte yandan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışına kaçan Arif Erdem'in adının da listede olduğu görülüyor.

İşte o fotoğraf:

Galatasaray Stadyum Müzesi'nin resmi açılışı yapıldı VİDEO