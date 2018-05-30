Galatasaray Nagatomo'nun bonservisini aldı

Sarı-kırmızılı takım bir süredir uğraştığı Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı.

2.5 MİLYON EUROYA ALINDI

İtalyan ekibi Inter, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan Asamoah'ı kadrosuna katınca Nagatomo'yu sarı-kırmızılı ekibe satma kararı aldı. Ocak ayında alınan ve performansıyla büyük beğeni toplayan Nagatomo için girişimlerini hızlandıran Galatasaray, Japon sol bek için anlaşmaya vardı

Gazeteci Haluk Yürekli de TV 360'da katıldığı bir programda transferin bittiğini açıkladı. Yürekli: "Nagatomo, Galatasaray'a hayırlı olsun. 2,5 milyon euro bonservis ödenecek. Bir de Melo transferinde 500 bin euroluk bir madde vardı. O dahil 2,5 milyon euro olabilir. Orası henüz netleşmedi" şeklinde konuştu.

UEFA'dan Finansal Fair Play kuralları gereği transferde "sattığın kadar al" cezası alması beklenen sarı-kırmızılı ekip, maliyet olarak ekonomik ya da bonservisi elinde oyuncuları takıma kazandıracak.