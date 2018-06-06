Galatasaray Nagatomo transferini bitirecek

Sezon arası transfer döneminde İnter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'yu İtalyan ekibinden tamamen koparmak için girişimlere başladı.

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan Japon futbolcu gösterdiği performasnla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray yönetimi, takımda kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nagatomo'yu transfer etmek için çalışmalarına başladı.

İNTER BONUS ÜCRET İSTİYOR

Çizme basınında yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yetkililer bu transferi bitirmek için İtalya'ya uçacak. Inter'in Sportif direktörü Piero Ausilio ile Galatasaraylı yetkililerin pazarlık masasına oturarak Nagatomo transferinde orta yolu arayacağı kaydedildi. Inter'in en az 3 milyon euroluk bonservis ücreti beklediği ve bunlara ek olarak bazı bonus taleplerinde bulunacağı duyuruldu.

GALATASARAY 3 MİLYONA BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Sarı-kırmızılılar ise bonuslar olmadan en fazla 3 milyon euroya Nagatomo'yu renklerine bağlamanın planlarını yapıyor.

Inter'le 1 sezon daha mukavelesi bulunan futbolcu, İtalyan ekibinden transfer için izin isterken kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi de Galatasaray'ın elindeki koz oldu