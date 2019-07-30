Galatasaray, Nainggolan'dan vazgeçti

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Inter'in Belçikalı yıldızı Nainggolan'ı almıyor.

ÖZEL HAYATI VE MAAŞI ETKİLİ OLDU

Hem Roma hem de Belçika Milli Takımı'nda oynadığı dönemlerde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Nainggolan'ın Inter kariyeri beklediği gibi geçmiyor.

Conte'nin kadroda düşünmediği Belçikalı futbolcu Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak sarı-kırmızılı ekip bu transferi rafa kaldırdı. Cimbom'un bu kararı almasında oyuncunun özel hayatı etkili oldu.

Sigara için, alkol kullanan Nainggolan, bu durumu da saklamıyor. Milli takım kariyeri alkol ve sigara kullanımı yüzünden son bulan deneyimli futbolcu, Galatasaray'dan da veto yedi.

Oyuncunun yüksek maaş alması, Galatasaray'ı bu transferden vazgeçiren bir başka etken.

Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Nainggolan'ın eşinin Cagliari'de kanser tedavisi görmesinden dolayı, oyuncunun yeni adresi de Cagliari olacak.