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Galatasaray, Nazım Sangare'nin peşinde

Devre arasında Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sağ bekini buldu. Cimbom, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray, Nazım Sangare'nin peşinde
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Hem yabancı kontenjanını boşaltmak hem de Türk kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Bu sezonki performansıyla gözden düşen Mariano'yla devre arasında yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sağ bekini buldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Cimbom, Antalyaspor'da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda Antalya ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.

İki kulübün devre arasında masaya oturması bekleniyor.

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