Galatasaray, Nazım Sangare'nin peşinde

Hem yabancı kontenjanını boşaltmak hem de Türk kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.
Bu sezonki performansıyla gözden düşen Mariano'yla devre arasında yolları ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sağ bekini buldu.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Cimbom, Antalyaspor'da ortaya koyduğu futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.
Sezon sonunda Antalya ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.
İki kulübün devre arasında masaya oturması bekleniyor.