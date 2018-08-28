Galatasaray Ndiaye'ye vereceği ücreti açıkladı

Galatasaray, Badou Ndiaye transferini KAP'a açıkladı.

Galatasaray'ın, Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sarı-kırmızılı kulübe maliyeti belli oldu.

2.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Buna göre Galatasaray, oyuncunun kiralanması konusunda İngiliz kulübüne 700 bin euro ödeyecek. Ayrıca Senegalli orta saha ise yıllık 2 milyon 700 bin euro kazanacak.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "