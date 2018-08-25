Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KİRALAMA BEDELİ 1 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Senegalli oyuncunun kiralanması için Stoke City'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek

Geçen sezon devre arasında Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye, küme düştükten sonra maaşı 2,1 milyon euroya düşse de İngiliz kulübünde geçen sezon 3 milyon euro yıllık ücret alıyordu ve sarı-kırmızılı kulüpte de bu rakamı almaya devam edecek.

Sarı Kırmızılı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen bildiride, "Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.