1 Galatasaray Nzonzi'yle el sıkıştı Uzun süredir ön libero arayışı içinde olan Galatasaray, Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya vardı. İtalyan kulübüyle de el sıkışan yönetim, Fatih Terim'in onayını bekliyor.

2 Liverpool-Chelsea maçının muhtemel 11'leri Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Chelsea, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

3 Ampute çocuklar, Liverpool antrenmanına katıldı 2019 UEFA Süper Kupa maçı öncesi son çalışmasını bugün Vodafone Park'ta yapan Liverpool'un antrenmanında güzel anlar yaşandı.

4 Başakşehir yoluna UEFA'da devam edecek Olympiakos'a 2-0 yenilen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Böylece tüm yayın geliri G.Saray'a kaldı.

5 Falcao formaları satışa sunuldu Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferi henüz bitmeden formaları satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi.

6 Barcelona, Neymar için PSG'ye servet önerdi Barcelona'nın eski yıldızı Neymar için PSG'ye, 100 milyon euro + Coutinho + Rakitic'i teklif ettiği öğrenildi. Yakın zamanda bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

7 Ronaldo: Messi ile aramızda fark var Ronaldo, kendisinin farklı kulüplerde Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, Messi'nin ise sadece Barcelona'da başarılı olduğunu söyledi.

8 Zanka: Biz şampiyon olacağız Feenrbahçe'nin yeni transferi Zanka, cuma günü başlayacak lig öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

9 Beşiktaş Volkan'la anlaştı Loris Karius’a tecrübeli ve yerli bir alternatif arayan Beşiktaş, Başakşehir'den Volkan Babacan ile 500 bin euro karşılığında iki yıllığına anlaştı.