Galatasaray Nzonzi'yle el sıkıştı

Fernando Reges'in Sevilla'ya transfer olmasının ardından ön libero arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Bakayoko, Gustavo Cuellar, Morgan Schneiderlin ve Frederico Rodrigues ile görüşmüştü.
Bu görüşmelerden istediği sonucu alamayan Cimbom, rotayı İtalya'ya çevirdi.
ANLAŞMAYA VARILDI
Roma forması giyen Nzonzi'yle anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, kiralama bedeli konusunda İtalyan ekibiyle de el sıkıştı.
Geçtiğimiz pazar günü başkent Roma’da gerçekleşen görüşmede İtalyan yöneticiler, 30 yaşındaki Nzonzi’yi 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralık olarak vermeyi kabul etti.
TOP TERİM'DE
Yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi durumunda bu transferi bitireceği öğrenildi. Terim kabul ederse oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.