Galatasaray Odeabank evinde Uşak'ı devirdi

karşılaşmaya Hopson ve Ege Arar'ın pota altında bulduğu sayılarla başlayan Galatasaray Odeabank, 3. dakikayı 12-7 üstün geçti.

G.SARAY DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Hardy ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-15. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Mutlu Akpınar'la boyalı alanda, Şafak Edge'yle 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan konuk ekip 13. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 34-28.

Solomon, Miller ve Hamilton'un etkili performansıyla oyunu dengeleyen Muratbey Uşak, devreye girilirken farkı 2 sayıya (49-47) düşürmeyi başardı.

CİMBOM HATA YAPMADI

İkinci yarıya Solomon ve Ofoegbu'nun kazandırdığı sayılarla iyi başlayan Muratbey Uşak, 23. dakikada 52-51 öne geçti. Summers ve Renfroe'nin basketleriyle yeniden üstünlüğü elen Galatasaray Odeabank, 10-2'lik bir seri yakalayarak 25. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54.

Hamilton ve Carmichael ile basketler kazanmaya devam eden konuk ekibe, Ege Arar ve Göksenin Köksal ile karşılık veren Galatasaray Odeabank, final periyoduna 67-64 üstün girdi.

Galatasaray Odeabank, son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım, Renfroe, Mehmet Yağmur, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic'in kaydettiği sayılarla 34. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 80-68. Kalan bölümde rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ev sahibi takım, mücadeleden 87-81 galip ayrıldı.