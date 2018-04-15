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Galatasaray Odeabank kaybetmeye devam ediyor

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak sahasında Galatasaray Odeabank'ı ağırladı. Karşılaşma 85-78 Muratbey Uşak üstünlüğü ile tamamlandı.

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Galatasaray Odeabank kaybetmeye devam ediyor

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Muratbey Uşak sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti.

Ligin son sırasında bulunan Muratbey Uşak, play - off için mücadele eden Galatasaray Odeabank'ı 85 - 78 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile oynayan Galatasaray Odeabank gardı Adas Juskevicius oldu. Muratbey Uşak bu sonuç ile ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Galatasaray Odeabank ise bu sezonki 15. yenilgisini aldı.

Galatasaray Odeabank gelecek hafta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek. Muratbey Uşak ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.

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