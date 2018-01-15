Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta kara bulutlar dağılmıyor.

Sezon başında Ergin Ataman'la yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, yoluna deneyimli çalıştırıcı Erman Kunter'le devam etme kararı almıştı.

ERGİN HOCA GİTTİ SORUNLAR BİTMİYOR

Ancak Erman Kunter'le sezona çok kötü başlayan Galatasaray Odebank, Avrupa'da da iyi sonuçlar alamayınca deneyimli çalıştırıcının işine son vermişti.

Ergin Ataman'ın gönderilmesinden itibaren basketbol şubesindeki sorunlarına bir türlü çözüm bulamayan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

HERHANGİ BİR OYUNCU TRANSFER EDİLEMEYECEK

Russ Smith'in alacakları sebebiyle Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi. Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.

FIBA'nın sitesinden yapılan açıklamada, cezanın başladığı tarih 12 Ocak 2018 olarak gösterildi. Galatasaray Odeabank, borçlarını ödeyene kadar transfer cezası geçerli olacak.