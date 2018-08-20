Galatasaray, Oğuz Arda Sel'i unutmadı

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı karşılaşmada "Kader" denecek iki olay vardı. Bir tarafta Galatasaray hayaline kavuşan Emre Akbaba, diğer yanda Galatasaray hayalini 9 yaşında kaybeden Oğuz Arda Sel...

TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA ANILDI

Tekirdağ'daki tren kazasında 9 yaşında hayatını kaybeden ve futbolcu olma hayali kuran Oğuz Arda Sel, karşılaşma öncesinde anıldı. Karşılaşma öncesinde stattaki skorbordlarda Oğuz Arda Sel'in Galatasaray formasıyla çektirdiği fotoğraf ile "Seni unutmayacağız." yazısına yer verildi.

Annesi Mısra hanım oğlunun hayalini getirmek için maçı izledi ve göz yaşlarına hakim olamadı. Oğlunun futbol hayranı ve Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi.

Galatasaraylı olan Oğuz'un hayali futbolcu olmaktı Öte yandan Galatasaray taraftarı olan Emre Akbaba da transfer olduğunu takımında ilk kez sarı-kırmızılı takımın huzuruna çıktı.

ANNESİNİN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

"Çocukluk aşkıydı... Her şeyi Galatasaraydı! İyi futbol oynardı. "Bir gün o statta benim adım yazacak ve siz beni en güzel yerden izleyeceksiniz" demişti. Tıpkı Barselona'ya gideceğim ve beni orda izleyeceksiniz dediği gibi. Barselona'ya gitti ve biz onu izledik. Çocukluk aşkı olan takımına adını yazdırmaya ömrü yetemedi. Ama bu akşam o stada adını yazdırdı. Takımı ve sevenleri oğlumu unutmadı. Gidişinin 42. gününde, oğlum için gittiğim ve kalbinin orada attığını söylediği yerde onu hissettim. Şimdi tribünlerde iki eksik. Cennette iki fazla #Galatasaray Unutmayan. Emek veren herkese teşekkür ederim @galatasaray"