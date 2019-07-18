Galatasaray Okan Kocuk ve Seri'nin maliyetini açıkladı

Galatasaray, Bursaspor'dan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekip, Okan Kocuk'a 3 milyon TL imza parası ve 4 yıl için toplam 12 milyon 250 bin TL garanti ücret ödeneceğini KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Okan Kocuk, resmen Galatasaray'da VİDEO

SERİ'NİN MALİYETİ

Galatasaray Fulham'dan kiralık olarak transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michel Seri'nin de maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli verileceği açıklanırken, oyuncuya da 2.8 milyon euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

Galatasaray ayrıca 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaptığı mukaveleye 18 milyon euroluk transfer bedeli koydurdu.

KAÇ AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.