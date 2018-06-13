Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Okan Kocuk'u istiyor

Muslera’nın arkasına potansiyelli ve genç bir yerli kaleci arayan Galatasaray, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine aldı.

Galatasaray Okan Kocuk'u istiyor
Yorum Yap

Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, yeni kaleci arayışlarına başladı.

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor’da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk’u istiyor.

A MİLLİ TAKIM'A DA ÇAĞRILMIŞTI

Bonservisinin yarısı Bursaspor’da olan Okan, A Milli Takım’ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.

G.Saray'ın istediği Okan Kocuk'un kurtarışları - İZLE

TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ

Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel’in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM