Galatasaray Okan Kocuk'u istiyor

Carrasso ile yollarını ayıran Galatasaray yönetimi, yeni kaleci arayışlarına başladı.
Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu İstanbulspor’da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Okan Kocuk’u istiyor.
A MİLLİ TAKIM'A DA ÇAĞRILMIŞTI
Bonservisinin yarısı Bursaspor’da olan Okan, A Milli Takım’ın aday kadrosuna da çağrılmıştı.
G.Saray'ın istediği Okan Kocuk'un kurtarışları - İZLE
TAFFAREL OLUMLU RAPOR VERDİ
Başarılı file bekçisiyle ilgili Galatasaray kaleci antrenörü Taffarel’in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.