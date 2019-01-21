Galatasaray olağanüstü toplanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği ortaklığı ile Ziraat Bankası'nın borç yapılandırma anlaşmasına dahil olacak olan Galatasaray'da kriz yaşanıyor.

Eski başkan Duygun Yarsuvat ve başkan adayı Ahmet Özdoğan, yapılan anlaşmanın tüm detayları ile incelenmesi gerektiğini söylemiş ve toplantı talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Galatasaray kulübü olağanüstü toplantı kararı aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Ocak Ayı Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 16:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleşecektir.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun toplantı ile ilgili duyurusu şöyle: Değerli Üyemiz;

Tüzüğümüzün 101/5 maddesi uyarınca, 33 Divan Üyesinin yazılı talebiyle Divan Kurulumuz 28 Ocak 2019 Pazartesi günü, saat 16.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda olağanüstü olarak toplanacaktır. Toplantının verimli olabilmesi için Değerli üyelerimizin soruları toplantı öncesi veya toplantı sırasında yazılı olarak alınacaktır. Sayın Üyelerimizin katılımlarını rica eder, saygılar sunarız.

GÜNDEM: ‘‘Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonunun futbol kulüplerinin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme.’’

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