Galatasaray Ömer Bayram'ı transfer etti

Sarı-krımzılılar, Nagatomo'nun alternatifini buldu.

Galatasaray, transferi için uzun süredir uğraş verdiği Ömer Bayram transferini resmen bitirdi.

400 BİN EURO VERİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ın transferi için Akhisar ile 400 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ömer Bayram bu sezon 500 bin euro, diğer iki sezon için ise 400 bin euro alacak.

"ŞİMDİ PARÇALI ZAMANI"

Öte yandan Instagram hesabından açıklama yapan Ömer Bayram, çocukluk hayaline kavuştuğunu söyledi.

"Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum sarı kırmızı arma için hep çalıştım, çabaladım. Bu süreçte forma giydiğim NAC Breda, Kayserispor ve 2 kupa kaldırdığım Akhisar Belediyespor için elimden gelenin fazlasını yaptım. Şimdi daha büyük bir gurur ve mücadeleye; çocukluk hayalime kavuşuyorum. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına canı gönülden teşekkürü borç bilirim. Şimdi parçalı zamanı!"





KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Profesyonel futbolcu Ömer Bayram ve kulübü Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 400.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2018-2019 sezonu için 500.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2019-2020 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti,

2020-2021 sezonu için 400.000 EUR net sabit transfer ücreti ödenecektir.