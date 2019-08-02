Galatasaray Onuachu'nun peşinde

Babel, Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor ve Şener Özbayraklı gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, forvet bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Falcao ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'nun vereceği kararı bekliyor.

Kolombiyalı golcünün yanına pivot santrafor arayan sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın istediği 2 metrelik golcü Paul Onuachu ViDEO

22 GOL 6 ASİST

25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 3-4 milyon euro olacağı dile getiriliyor.

2.01 boyundaki Onuachu, Danimarka'da 2018-19 sezonunda çıktığı 40 maçta 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.