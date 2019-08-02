Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Onuachu'nun peşinde

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Falcao'nun yanına 2.01'lik santrafor Onuachu'yu transfer etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Onuachu'nun peşinde
Yorum Yap

Babel, Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor ve Şener Özbayraklı gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, forvet bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Falcao ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'nun vereceği kararı bekliyor.

Kolombiyalı golcünün yanına pivot santrafor arayan sarı-kırmızılı yönetimin, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın istediği 2 metrelik golcü Paul Onuachu ViDEO

22 GOL 6 ASİST

25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 3-4 milyon euro olacağı dile getiriliyor.

2.01 boyundaki Onuachu, Danimarka'da 2018-19 sezonunda çıktığı 40 maçta 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM