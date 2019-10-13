Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile el sıkıştı

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük katkısı olan Onyekuru, sarı-kırmızılı kulübe dönüyor.

YARIM SEZONLUK KİRALIK

Sezon başında Everton'ın Monaco'ya 15 milyon euro bedelle sattığı Nijeryalı oyuncu, devre arasından itibaren yeniden Galatasaray forması giyecek.

Punch gazetesinin haberine göre, Galatasaray ile Monaco el sıkıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli önerdi.

Galatasaray'ın bu teklifi Monaco tarafından kabul edilirken, Onyekuru ile de anlaşma sağlandı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 22 yaşındaki oyuncuya, 6 aylığına 750 bin euro ödenecek.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılı takım, Mariano'yu gönderip Linnes'i takıma dahil edecek. Terim, başta Nagatomo olmak üzere teklif gelen oyuncuları elde çıkarmayı planlıyor.

Devre arasında sürpriz kararlara imza atmaya hazırlanan Terim, kadroda Onyekuru için de yer açacak.