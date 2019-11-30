Galatasaray, Onyekuru transferini bitirdi

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla istediği transferde mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin kazandığı şampiyonlukta 14 gol 6 asistlik katkıyla başrol oynayan Onyekuru, 1.5 yıl kiralandı.

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Yaz transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Everton'dan Monaco'ya giden 22 yaşındaki kanat oyuncusu, beklentilerin altında kaldı. Fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı, sarı-kırmızılı takıma kiralık gelmeyi kabul etti.

Galatasaray, Onyekuru için Monaco'ya 1.5 yıllığına 2.5 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. Genç futbolcu ise yarım dönem için 1 milyon euro, gelecek sezon ise 1 milyon 750 bin euro maaş alacak.

Öte yandan Galatasaray'ı özlediğini dile getiren Onyekuru, "Takımla yeniden şampiyonluk yaşamak için dönüyorum. İstanbul'u da stadı da çok özledim" ifadelerini kullandı.