Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Monaco'dan Henry Onyekuru ve RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda kulüpleriyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

ONYEKURU 6 AYLIĞINA KİRALANACAK

Galatasaray ile Monaco arasındaki Henry Onyekuru anlaşmasının finansal detayları belli oldu.

Buna göre sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızı 6 aylığına kiralayacak ve sadece Fransız ekibinden aldığı ücretini karşılayacak. Monaco'ya Onyekuru için kiralama bedeli ödenmeyecek.

MONACO GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Bu arada Galatasaray'ın Onyekuru'yu 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği ancak Monaco'nun bu teklife olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Fransız ekibi geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcuyu 13,5 milyon euro karşılığında Everton'dan kadrosuna katmıştı.

Onyekuru'nun yarın (4 Ocak) İstanbul'da olması bekleniyor.

PAZA GÜNÜ İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın Alman ekibi RB Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi 5 Ocak Pazar günü İstanbul'a geliyor. Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

KİRALAMA BEDELİ ÖDENMEYECEK

Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Saracchi'ye RB Leipzig'den kazandığı ücreti verecek. Alman ekibi, Saracchi'yi 2018'de 12 milyon euro bonservisle River Plate'ten transfer etmişti.

Uruguaylı sol bek 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ikinci günden itibaren katılacak.