Galatasaray Onyekuru'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun maliyetini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

800 BİN EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada Onyekuru'ya yıllık 1,2 milyon euro sabit ücret verileceği belirtildi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''