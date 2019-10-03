Galatasaray, Onyekuru'yu istiyor

Galatasaray'da geçtiğimiz yıl müthiş bir performans gösteren Henry Onyekuru, 14 gol 5 asistlik katkısıyla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda başrol oynamıştı.

YENİDEN KİRALANACAK

Sergilediği başarılı grafikle Everton'dan Monaco'ya 15 milyon euroya transfer olan Nijeryalı kanat oyuncusu, Fransa'da beklediğini bulamadı. Ligue 1 ekibi de Onyekuru'dan memnun değil.

22 yaşındaki futbolcu, 8 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 4 maçta sadece 160 dakika forma giyebildi.

Takımına 1 asistlik katkı yapan Onyekuru'nun devre arasında Galatasaray'a dönebileceği ifade ediliyor.

Nijerya basını, Monaco'nun ocak ayında Onyekuru'yu kiralamayı planladığını ve en güçlü adayın da Galatasaray olduğunu yazdı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Nijeryalı için girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.