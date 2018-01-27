Galatasaray, Osmanlı'yı 2 golle geçti

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Osmanlıspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Geçtiğimiz hafta başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in, futbolcuların maaşlarını 4 ay geriden aldıklarını ama buna rağmen inançlı oynadıklarını açıklamasının ardından, sarı-kırmızılı futbolcular bu akşam da iştahlı oyunuyla dikkat çekti.

FATİH TERİM 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk eden Galatasaray maça 2 değişiklikle başladı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geride kalan haftadaki Kayserispor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Serdar Aziz'i yedeğe çekip, sarı kart cezasını dolduran Maicon'u, İngiliz ekibi Stoke City ile olan transfer görüşmeleri nedeniyle kadrodan çıkarılan Ndiaye'nin yerine de Tolga Ciğerci'yi sahaya sürdü.

İLK YARIDA GOL FEGHOULİ'DEN GELDİ

Maçın 10. dakikasında Rodrigues sağ taraftan aut çizgisine inerek yerden sert bir orta yaptı, ancak Tolga Ciğerci kale önünde topa vuramadı. 24. dakikada aynı şekilde bu kez Feghouli bomboş kaleye dokunamadı.

38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada Eren Derdiyok kafayla indirdi, Feghouli'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu. Cezayirli yıldız böylece takımının son 8 golünün 7'sine direkt etki etmiş oldu. Feghouli aynı zamanda 4. kez de gol sevinci yaşadı.

GOMİS SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıya Osmanlıspor baskılı başladı. 48. dakikada Umar çok net bir fırsatı harcadı. 55. dakikadan sonra kontrolü tekrar ele alan Galatasaray, inanılmaz golleri kaçırdı. Önce Feghouli iki kez Karcemaskas'ı geçemedi. Ardından Litvanyalı kaleci, Gomis'in vuruşunda inanılmaz bir kurtarış yaptı ve takımının oyundan kopmasını engelledi.

Ancak 80. dakikada oyuna giren Gomis, 88. dakikada Rodrigues'in içeri çevirdiği topu ağlara gönderip bu sezonki 15. golünü atarak skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Galatasaray puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor ise 18 puanda kaldı.