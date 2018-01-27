Galatasaray-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada başlattığı "YellowFriday" (Sarı Cuma) kampanyasından 5 milyon TL gelir elde etti.

Süper Lig'de attığı 16 golle Trabzonspor'u sırtlayan Burak Yılmaz, "Uzun zamandır Fenerbahçe'yi yenemiyoruz. Ancak bu kez hasreti sona erdireceğiz." dedi.

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Şenol Güneş: Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de

Şenol Güneş, Kasımpaşa maçında çok gol kaçıran oyuncularına soyunma odasında "Cenneti de siz yaşatıyorsunuz cehennemi de." dedi