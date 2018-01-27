Galatasaray-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
CİMBOM 11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi.
Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek başlarken, Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye Rodrigues, Feghouli, Yasin, Eren
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammed, Mehmet Musa, Özer, Aminu, Serdar, Doukara