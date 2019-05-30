Galatasaray, Ozan Kabak için devrede

Devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro bedelle satılan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı takıma geri dönebilir.

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası birçok oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Bütçeyi küçültmeyi düşünen Alman ekibi de bazı isimleri satacak, bazılarını ise kiralayacak.

Yeni sezonun yapılanmasına başlayan Stuttgart'ta durumu belirsiz olan isimlerden biri de Ozan Kabak. Genç futbolcunun sözleşmesinde, takım küme düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalır maddesi yer alıyor.

Stuttgart Sportif Direktörü Thomas Hitzlsperger de Ozan'ı elde tutmalarının zor olduğunu ifade etti. Hitzlsperger, "Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Onu takımda tutmak çok zor olacak. Yapılan sözleşmede küme düşme durumunda 15 milyon euroya serbest kalır maddesinin olduğu da doğru" şeklinde konuştu.

KİRALAMA SEÇENEĞİ DEVREYE GİREBİLİR

Ozan Kabak'ı satmak istemeyen Stuttgart'ın milli futbolcuyu kiralamaktan yana olduğu ifade ediliyor. Galatasaray da Ozan için Alman takımına kiralama teklifi yapacak.

Planlanan anlaşmaya göre, Stuttgart Ozan'ı 1 yıl Galatasaray'a kiralayacak, Bundesliga'ya çıkınca ise yeniden kadrosunda tutacak.