G.Saray, Ozornwafor'u Vedat transferinde kullanacak

Süper Lig'de transferin en gözde isimlerinden olan Vedat Muriç için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

GALATASARAY OZORNWAFOR'U DA VERİYOR

Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklif yapmasına rağmen Vedat'ın Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray'a daha sıcak bakması, sarı-kırmızılı ekibin elini güçlendiriyor.

Kosovalı oyuncuyla anlaşma noktasında zorluk çekmeyeceğini düşünen Galatasaray yönetimi, Rizespor'la pazarlıklarını sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisinin 10 milyon euroluk talebinden vazgeçmesi, kulüpler arasında uzlaşma ihtimalini artırdı.

Son olarak Rizespor'a 3.5 milyon euro öneren Galatasaray, teklini artırdı ve transfer paketine Ozornwafor'u da ekledi.

Sarı-kırmızılı takıma yeni imza atan 20 yaşındaki Nijeryalı savunmacı kiralık olarak Rizespor'a öneren Galatasaray, 3.5 milyon euro artı Ozornwafor teklifiyle Vedat Muriç'i bitirmek istiyor.

Galatasaray bu hamleyle hem oyuncunun tecübe kazanmasını hem de şişkin olan yabancı kadrosunu indirmeyi amaçlıyor.