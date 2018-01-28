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Galatasaray, parkede de galip

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 77-66 yendi.

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Galatasaray, parkede de galip

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.

G.SARAY DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-34 önde gitti.

ASLAN PARKEDEN GALİP AYRILDI

Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi. Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.

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