Galatasaray, parkede de galip

Karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 9-8 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ilk çeyrek 21-21 sona erdi.
G.SARAY DEVREYE ÖNDE GİRDİ
Müsabakanın ikinci çeyreğine sarı-kırmızılılar, Juskevicius'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle öne geçerek (21-24) girdi. Göksenin Köksal ve Hardy'nin skorer oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-34 önde gitti.
ASLAN PARKEDEN GALİP AYRILDI
Üçüncü çeyrekte yaptığı etkili savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan konuk ekip, final periyoduna 55-47 üstün girdi. Mücadelenin son periyodunda misafir takım 33. dakikayı 58-51 önde geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, parkeden 77-66 galip ayrıldı.