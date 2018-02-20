Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Kasımpaşa maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı PFDK'ya sevk edildi.

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Fatih Terim, Bursaspor maçında rotasyona gidecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 23. haftasında oynayacakları maçta kadroda rotasyona gidecek. Terim, bu maç için Belhanda'yla da özel olarak görüştü.