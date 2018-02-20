Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası twitter hesabından, hakem Halis Özkahya'nın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.
PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı PFDK'ya sevk etti.
Ayrıca Beşiktaş, sportmenliğe aykırı hareketlerden, Fenerbahçe ise kötü tezahürattan PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 20.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
AÇIKLAMA YAPILDI
Yapılan açıklama şu şekilde:
-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Galatasaray'dan hakemli paylaşım