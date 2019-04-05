Galatasaray, Phoenix Rising'le anlaşma yapacak

Galatasaray, United Soccer League takımlarından Phoenix Rising ile sportif, ticari ve proje konularında işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Projeye hem Galatasaray'da hem de Phoenix Rising'de forma giyen Drogba öncülük edecek.

G.SARAY'IN ÜRÜNLERİ ABD'DE SATILACAK

Anlaşmanın detaylarını resmi sitesinden duyuran Galatasaray şu açıklamayı yaptı: "Futbolda bir dünya markası olan Kulübümüz, eski oyuncumuz Didier Droba’nın da iki sezon formasını taşıdığı USL (United Soccer League) takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliğine imza atmak için bir araya geliyor.

Galatasaray’ın ABD pazarına açılmasına katkıda bulunacak bu anlaşma sportif, ticari ve proje konularında yapılacak işbirliklerini kapsıyor. Ticari, sportif ve projeler olarak üç seviyede başlatılacak bu anlaşma çerçevesinde sportif anlamda genç futbolcu yeteneklerinin keşfi ve eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ve ABD’de satışa sunulmasını içeren çalışmalar öngörülüyor.

İki kulüp arasındaki işbirliği şartlarının yürütülmesi adına çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından başta ABD ekonomik bölgesi olmak üzere yurtdışı pazarlarda ticari ve sportif gelişimler için çalışmalara başlanacak. Türkiye ve ABD dışındaki Uzakdoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarında Phoenix Rising takımı ortaklarının mevcut uluslararası yatırımlarıyla birlikte iki kulübün tanıtımı, çeşitli sosyal medya etkinlikleri ve her türlü ticari işbirliği, ortak çalışma grubu tarafından yürütülecek."

DROGBA TT STADI'NA GELİYOR

Öte yandan Galatasaray'da iz bırakan yıldızlardan biri olan Drogba, sarı-kırmızılı takımın cumartesi günü Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçı izlemek için TT Stadı'na gelecek.

Galatasaray, Drogba'ya hizmetlerinden dolayı plaket verecek.