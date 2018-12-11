Galatasaray-Porto - CANLI SKOR

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11' KARAR OFSAYT! Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığı gözüktü. Ama pozisyonun başında yan hakem ofsaytı tespit etti.
10' OYUN DURDU! Porto savunmasından seken topla buluşan Fernando'nun vuruşunda Casillas topu çeldi. Seken topu Rodrigues tamamlamak istedi. Porto savunması topu çizgiden çıkarttı. Bu pozisyonda Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığına dair bir tartışma yaşandı.
8' Galatasaray top çevirerek oyunu Porto yarı alanına yıktı.
6' Telles'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.
3' Herrera derin bir topla Marega'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Top kaleci Muslera'da kaldı.
1' Maç başladı. Temsilcimize başarılar dileriz.
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi biletini kapmak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, kazandığı takdirde Schalke 04-Lokomotiv Moskova maçının sonucuna bakmaksızın grubu 3. sırada tamamlamayı garantileyecek.
Temsilcimiz Porto'ya yenilse bile, Lokomotiv Moskova Alman ekibini mağlup edemezse UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takım yine Galatasaray olacak.
Ancak Cimbom, Porto'ya yenilir, Rus ekibi de Schalke'yi yenerse temsilcimiz grubu son sırada tamamlamış olacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok
Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez