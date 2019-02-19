Galatasaray, Porto'dan Herrera'yı alıyor

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hector Herrera'yı kadrosuna katmak istiyor.

ALBAYRAK, PORTO'YLA GÖRÜŞECEK

Sarı-kırmızılı ekip perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz'de Benfica'yla karşılaşacak. Takımla birlikte deplasmana gidecek olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, aynı zamanda transfer görüşmesi de yapacak.

Portekiz basınından Radio Rennasança'nın haberine göre Lizbon'a gidecek olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Meksikalı Herrera için temaslarda bulunacağı ifade edildi.

OPERASYON SIRASI ORTA SAHADA

Orta sahada gelecek sezon revizyon yapmayı planlayan Terim'in deneyimli oyuncuyu çok istediği belirtiliyor. Yaşadığı sakatlıklardan sonra toparlanamayan Fernando ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da Selçuk İnan'ın da sözleşmesi bitiyor. 1 yıllığına kiralanan Ndiaye ise takımı Stoke City'ye dönecek.

Devre arasında savunma hattını sil baştan yapan deneyim teknik adamın benzer bir operasyonu orta saha için de yapacağı kaydediliyor.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 38 maçta Porto forması giydi.